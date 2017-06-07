Сборная Португалии прибудет в Казань 14 июня

Сборная Португалии прибудет в Казань, где проведет первый матч в Кубке конфедераций 2017 года, 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Ранее стал известен состав португальцев на турнир.

Напомним, что подопечные Фернанду Сантуша являются действующими чемпионами Европы.

На групповой стадии Кубка конфедераций-2017 португальцы сыграют с Россией, Мексикой и Новой Зеландией. Кроме того, перед турниром Португалия 9 июня сыграет с Латвией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

