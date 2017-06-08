Сборная Новой Зеландии объявила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной Новой Зеландии определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций-2017. Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".

Вратари: Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс"), Стефан Маринович ("Унтерхахинг"), Тамати Уильямс ("Валвейк").

Защитники: Томми Смит ("Ипсвич"), Сэм Бразертон ("Сандерленд"), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс"), Михаэл Боксолл ("Суперспорт Юнайтед"), Кип Колви ("Сан-Хосе Эртквейс"), Темистоклис Цимополутос ("Яннина"), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба - "Веллингтон Феникс"), Деклан Винне ("Ванкувер") Дэн Ингем ("Брисбен Роар").

Полузащитники: Клейтон Льюис ("Окленд"), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба - "Веллингтон Феникс"), Райан Томас ("Зволле"), Билл Туилома ("Марсель"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори").

Нападающие: Монти Марк Паттерсон ("Ипсвич"), Шейн Смелц ("Борнео"), Крис Вуд ("Лидс"), Коста Барбарусес (свободный агент).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

