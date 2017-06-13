Сборная Мексики во вторник прилетит в Казань

Сборная Мексики прибудет в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017 во вторник, 13 июня, сообщает официальный сайт национальной команды. В аэропорту главный тренер "ацтеков" Хуан Карлос Осорио и защитник Рафаэль Маркес проведут небольшую пресс-конференцию.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками сборной Мексики на групповом турнире будут команды России (17 июня), Мексики (21 июня) и Португалии (24 июня).