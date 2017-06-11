09:32 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная Камеруна прибудет в Москву 14 июня

Сборная Камеруна прилетит в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Африканцы сыграют в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии.

– Камерунская команда прибудет в Москву в среду, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы сборной. – Позднее футболисты проведут тренировку на стадионе "Спартака".

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Камеруна

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http://tass.ru/sport/4329318

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