Сборная Камеруна потеряла защитника перед Кубком конфедераций

Сборная Камеруна, которой предстоит участие в Кубке конфедераций-2017, победила в субботу в Яунде Марокко со счетом 1:0 благодаря голу на 29-й минуте Абубакара, использовавшего выход один на один с вратарем.

Вместе с тем "Неукротимые львы" потеряли левого защитника Амбруаза Ойонго. Футболист "Импакт де Монреаль" получил на 17-й минуте серьезную травму (предположительно разрыв крестообразных связок) и покинул поле на носилках.

Это был матч 1-го тура в группе В отборочного турнира Кубка Африки-2019. Камеруну, как стране-организатору финального турнира, гарантировано участие в нем. Тем не менее, в отличие от предыдущего розыгрыша Кубка Африки, очки по итогам его матчей в рамках отборочной группы начисляются.

Если Камерун займет одно из двух первых мест, путевку в финальный турнир получит первая или вторая команда группы, если же он окажется третьим, обладателями путевки станут и победитель группы, и вторая сборная, которая войдет в число трех лучших среди занявших вторые места. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Сборная Камеруна в группе B Кубка конфедераций-2017 сыграет против Чили, Германии и Австралии.

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