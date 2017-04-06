Сборная Германии прилетит в Сочи за 4 дня до своего первого матча на Кубке конфедераций

Сборная Германии планирует прибыть в Сочи 15 июня, за четыре дня до первого матча команды на Кубке конфедераций. В стартовой игре на турнире, которая состоится 19 июня, немцы встретятся с Австралией.

- 10 июня нам предстоит провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды Сан-Марино. Затем футболисты получат два выходных, после чего проведут два тренировочных дня во Франкфурте, - приводит ТАСС слова представителья пресс-службы Немецкого футбольного союза. - 15 июня команда отправится в Сочи.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.