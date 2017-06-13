Сборная Германии лишилась еще одного игрока перед Кубком конфедераций-2017

Полузащитник сборной Германии Диего Демме будет вынужден пропустить Кубок конфедераций-2017, информирует пресс-служба национальной команды. Хавбек получил травму, о характере повреждения не сообщается. Он останется в расположении сборной до четверга, чтобы пройти лечение.

Ранее сообщалось, что немцы не смогут рассчитывать на полузащитника Лероя Сане. 21-летний игрок перенесет операцию из-за травмы носа.

Таким образом, в заявке сборной Германии остался 21 футболист. Напомним, что тренерский штаб может вносить изменения в заявку до 7 июня.