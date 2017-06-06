Сборная Чили заселилась в Москве без Видаля и Санчеса

Сборная Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник сборной России по контрольному матчу, заселилась в Москве. Отметим, что южноамериканцы прибыли в отель без своих главных звезд – полузащитника Артура Видаля и нападающего Алексиса Санчеса, передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Также в составе делегации отсутствует форвард Эдуардо Варгас из мексиканского "Тигре". Отметим, что Варгас и Видаль приедут в расположение команды чуть позже, а Санчес – в среду. На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами Германии, Австралии и Камеруна.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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