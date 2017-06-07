Сборная Чили проведет первую тренировку в Москве в среду

Сборная Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник России по товарищескому матчу, проведет первую тренировку в Москве в Строгино, сообщила корреспонденту “СЭ” пресс-атташе команды Мария Хосе Васконселос. Занятие будет закрытым для журналистов.

Напомним, что сборная Чили прилетела в Москву во вторник. Южноамериканцы приехали в столицу без одной из своих главных звезд - нападающего “Арсенала” Алексиса Санчеса, который должен сегодня присоединиться к команде.

Контрольный матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. На групповом этапе Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном. (Павел ГУРЕВИЧ)

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