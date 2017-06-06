Сборная Чили прилетела в Москву

Сборная Чили во вторник утром прилетела в Москву. Напомним, что национальная команда примет участие в Кубке конфедераций-2017. Чемпионы Южной Америки стали первой командой-участницей турнира, которая прибыла в Россию.
Сборная, выигравшая два последних Кубка Америки, в пятницу проведет товарищеский матч со сборной России на стадионе ЦСКА, после чего отправится в Румынию, где сыграет с местной сборной последнюю контрольную встречу перед турниром. На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами Германии, Австралии и Камеруна.
Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили
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