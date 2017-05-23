Сане не примет участия в Кубке конфедераций

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедераций-2017. 21-летний игрок перенесет операцию из-за травмы носа.

– Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом я решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым, – цитирует официальный сайт Федерации футбола Германии Сане.

Ранее главный тренер немцев Йоахим Лев озвучил состав команды на турнир, в него не вошли многие ведущие игроки, среди которых Мануэль Нойер, Месут Езил, Томас Мюллер, Жером Боатенг и другие. Тренерский штаб может вносить изменения в заявку до 7 июня.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии