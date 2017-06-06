Санчес "стал" стариком для продвижения Кубка конфедераций в России

Нападающий "Арсенала" и сборной Чили Алексис Санчес нашел креативный способ заинтересовать болельщиков в предстоящем Кубке конфедераций. Форвард в своем Инстаграме выложил видеоролик, в котором он играет самого себя, однако в отдаленном будущем. Футболиста загримировали в старика.
По сюжету маленький мальчик просит его помочь со школьным проектом. Санчес рассказывает ребенку про сборную Чили и победу на Кубке конфедераций. Все это сопровождается эпизодами игры Санчеса и сборной Чили на Кубке Америки, а также драматической музыкой.
Напомним, что 9 июня сборная России в контрольном матче встретится с Чили в Москве.