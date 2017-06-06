Сальваторе Боккетти - Зобнину: "Здоровья, брат!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в своем Инстаграме пожелал здоровья одноклубнику и полузащитнику сборной России Роману Зобнину. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.
– Мы с тобой. Здоровья, брат! Возвращайся скорее на поле! - написал Боккетти.
Зобнин пропустит Кубок конфедераций //
Трансляция матча Венгрия – Россия //
Кто может заменить Зобнина в сборной //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина