Рустам Минниханов: "Казань Арена" готова к матчам Кубка конфедераций на 99 процентов"

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил повышенный уровень безопасности, который будет действовать на стадионе в Казани во время Кубка конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. 26 ноября в Казани состоится его жеребьевка.

- У нас будет зона безопасности: радиус порядка полутора километров, то есть машины не будут заезжать (на территорию стадиона), только по спецпропускам. То есть всё на турнире будет совершенно по-другому, будет пешая зона. Я считаю, что "Казань Арена" готова к Кубку конфедераций на 99 процентов. Нужно зону прессы увеличить с 200 до 380 человек, плюс нужно будет сделать временные сооружения, которые не связаны со стадионом. Комиссия ФИФА нас каждые два-три месяца посещает, у них меньше всего вопросов к нам по стадиону. Возникают вопросы по логистике: как укоротить маршрут, декорации. В общем, мелкие вещи.