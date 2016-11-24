17:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Рустам Минниханов: "Казань Арена" готова к матчам Кубка конфедераций на 99 процентов"

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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил повышенный уровень безопасности, который будет действовать на стадионе в Казани во время Кубка конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. 26 ноября в Казани состоится его жеребьевка. 

- У нас будет зона безопасности: радиус порядка полутора километров, то есть машины не будут заезжать (на территорию стадиона), только по спецпропускам. То есть всё на турнире будет совершенно по-другому, будет пешая зона. Я считаю, что "Казань Арена" готова к Кубку конфедераций на 99 процентов. Нужно зону прессы увеличить с 200 до 380 человек, плюс нужно будет сделать временные сооружения, которые не связаны со стадионом. Комиссия ФИФА нас каждые два-три месяца посещает, у них меньше всего вопросов к нам по стадиону. Возникают вопросы по логистике: как укоротить маршрут, декорации. В общем, мелкие вещи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161124/1112692543.html

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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