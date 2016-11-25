18:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Руслан Нигматуллин: "Ставлю на победу России в Кубке конфедераций"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 высоко оценил шансы команды Станислава Черчесова на победу в турнире, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Жеребьевка пройдет завтра в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Не могу предположить, кто попадется нам, и даже нет версий, – сказал Нигматуллин. – Что говорит интуиция? Интуитивно нужно делать ставку на Кубок конфедераций. На победу России в нем. Шансов выиграть этот турнир явно больше, если сравнивать с чемпионатом мира. Тут восемь команд и сам турнир короче. Неважно, кто будет соперником по группе.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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supremum

К сожалению, он не достиг больших вершин только из-за проблем с головой. Судя по всему, они продолжаются.

19:28

Пёс

в министры спорта его, срочно! ну или на крайняк президентом РФС хотя бы

19:13

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