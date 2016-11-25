Руслан Нигматуллин: "Ставлю на победу России в Кубке конфедераций"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 высоко оценил шансы команды Станислава Черчесова на победу в турнире, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Жеребьевка пройдет завтра в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.
– Не могу предположить, кто попадется нам, и даже нет версий, – сказал Нигматуллин. – Что говорит интуиция? Интуитивно нужно делать ставку на Кубок конфедераций. На победу России в нем. Шансов выиграть этот турнир явно больше, если сравнивать с чемпионатом мира. Тут восемь команд и сам турнир короче. Неважно, кто будет соперником по группе.
supremum
К сожалению, он не достиг больших вершин только из-за проблем с головой. Судя по всему, они продолжаются.
19:28
Пёс
в министры спорта его, срочно! ну или на крайняк президентом РФС хотя бы
19:13