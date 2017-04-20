Российский паралимпиец отметил идеальные условия для колясочников на "Открытие Арене"

Российский паралимпиец-колясочник Андрей Сачков остался доволен условиями на стадионе "Спартака" "Открытие Арена". По словам призера международных турниров, он посещает в среднем 10 домашних матчей красно-белых в год.

- На футбол едем на машине вдвоем с другим парнем на коляске и двумя сопровождающими друзьями, – цитирует официальный сайт ФИФА Сачкова. – Стараемся выезжать в Москву заранее: погуляем, пофотографируемся – и на стадион!

Условия идеальные! На стадион проводят специально выделенные сопровождающие волонтеры. В каждый момент времени нас кто-то сопровождает. Поднимаемся на лифте – кажется, на третий этаж. Там специальные места, где удобно встать на колясках. Рядом есть кресла для сопровождающих лиц. Туалеты и все приспособлено для людей с ограниченными возможностями – все просто идеально!