Российские телеканалы покажут игры Кубка конфедераций

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила о заключении соглашения относительно покупки прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций. Вопрос о трансляции игр турнира должен был решиться минимум за месяц до начала турнира, который стартует 17 июня.

– Соглашение достигнуто. Детали узнаете позже. Вы увидите, мы их (матчи Кубка конфедераций) покажем", – цитирует Канделаки "Интерфакс".

Отметим, что ФИФА еще не договорилась о продаже прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года, который также пройдет в России. Ранее сообщалось, что российские телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов, что более чем в три раза аналогичной суммы, заплаченной за показ матчей чемпионата мира в Бразилии.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты