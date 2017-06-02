12:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Российские телеканалы покажут игры Кубка конфедераций

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила о заключении соглашения относительно покупки прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций. Вопрос о трансляции игр турнира должен был решиться минимум за месяц до начала турнира, который стартует 17 июня.

– Соглашение достигнуто. Детали узнаете позже. Вы увидите, мы их (матчи Кубка конфедераций) покажем", – цитирует Канделаки "Интерфакс".

Отметим, что ФИФА еще не договорилась о продаже прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года, который также пройдет в России. Ранее сообщалось, что российские телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов, что более чем в три раза аналогичной суммы, заплаченной за показ матчей чемпионата мира в Бразилии.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/ConfederationsCup2017/565017

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

заключение соглашения СООБЩИЛОСЬ!!!! Сегодня --- ВНИМАНИЕ,, ВТОРОГО ИЮНЯ...... ДАЛЕЕ ------- ""Вопрос о трансляции турнира, который стартует 17--го июня !!!!! ,, ДОЛЖЕН был решиться МИНИМУМ ЗА МЕСЯЦ до начала.......... ВЫВОД ::: Господи, неужели ТЫ нам со 2-го по 17-е число ПОДАРИЛ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ?????????????????????????????????

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