Россия впервые крупно победила при Черчесове

Сборная России одержала первую разгромную победу под руководством Станислава Черчесова. В товарищеском матче в Будапеште россияне забили три безответных мяча Венгрии. Кроме того, это первый выездной выигрыш команды Черчесова.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Ранее под его руководством команда сыграла с Турцией (0:0), Ганой (1:0), Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2), Румынией (1:0), Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3). Последняя крупная победа россиян была зафиксирована 26 марта 2016 года - под руководством Леонида Слуцкого сборная разгромила в товарищеском матче Литву (3:0).

Ближайшим соперником сборной России станет Чили. Встреча пройдет 9 июня на "Арене ЦСКА" и станет последней в предверии Кубка конфедераций-2017. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Трансляция матча Венгрия - Россия