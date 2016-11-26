18:26 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Португалией в Москве

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В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился первый соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стал чемпион Европы-2016, сборная Португалии. Команды встретятся во втором матче группового турнира – 21 июня в Москве.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Португалия. История противостояния

Дата

Турнир

Город

Счет

28.07.1966

ЧМ

Лондон

1:2

06.07.1972

ТМ

Белу-Оризонти

0:1

27.04.1983

ОЧЕ

Москва

5:0

13.11.1983

ОЧЕ

Лиссабон

0:1

16.06.2004

ЧЕ

Лиссабон

0:2

13.10.2004

ОЧМ

Лиссабон

1:7

07.09.2005

ОЧМ

Москва

0:0

12.10.2012

ОЧМ

Москва

1:0

07.06.2013

ОЧМ

Лиссабон

0:1

14.11.2015

ТМ

Краснодар

1:0

10 матчей, +3=1-6, мячи 9-14
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