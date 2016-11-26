Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Португалией в Москве

В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился первый соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стал чемпион Европы-2016, сборная Португалии. Команды встретятся во втором матче группового турнира – 21 июня в Москве.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Португалия. История противостояния