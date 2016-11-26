Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Португалией в Москве

В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился первый соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стал чемпион Европы-2016, сборная Португалии. Команды встретятся во втором матче группового турнира – 21 июня в Москве.
Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!
СССР/Россия – Португалия. История противостояния
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
28.07.1966
|
ЧМ
|
Лондон
|
1:2
|
06.07.1972
|
ТМ
|
Белу-Оризонти
|
0:1
|
27.04.1983
|
ОЧЕ
|
Москва
|
5:0
|
13.11.1983
|
ОЧЕ
|
Лиссабон
|
0:1
|
16.06.2004
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
0:2
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Лиссабон
|
1:7
|
07.09.2005
|
ОЧМ
|
Москва
|
0:0
|
12.10.2012
|
ОЧМ
|
Москва
|
1:0
|
07.06.2013
|
ОЧМ
|
Лиссабон
|
0:1
|
14.11.2015
|
ТМ
|
Краснодар
|
1:0
|
10 матчей, +3=1-6, мячи 9-14