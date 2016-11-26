Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой

В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Соперниками сборной России, которая по процедуре возглавила группу A, стали Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: КАФ* (победитель Кубка африканских наций, определится 5 февраля), Чили, Австралия, Германия.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля будущего года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Групповой турнир продлится до 25 июня.

Полуфиналы примут Казань (28 июня) и Сочи (29 июня). Игра за 3-е место пройдет в Москве 2 июля. Матч открытия (17 июня между Россией и Новой Зеландией) и финал (2 июля) примет Санкт-Петербург.

Процедуру жеребьевки провели заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. Им помогали пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратный чемпион Олимпийских игр Елена Исинбаева.

Календарь матчей сборной России в группе A: 17 июня. Санкт-Петербург. Россия – Новая Зеландия. 21 июня. Москва. Россия – Португалия. 24 июня. Казань. Мексика – Россия.

Календарь всех матчей Кубка конфедераций-2017