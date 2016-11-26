18:29 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой

Сегодня. Казань. Результаты жеребьевки Кубка конфедераций-2017. Фото AFP
Сегодня. Казань. Результаты жеребьевки Кубка конфедераций-2017. Фото AFP
0
0
0
16

В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Соперниками сборной России, которая по процедуре возглавила группу A, стали Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: КАФ* (победитель Кубка африканских наций, определится 5 февраля), Чили, Австралия, Германия.

 
Кубок конфедераций. С кем сыграет Россия.Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля будущего года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Групповой турнир продлится до 25 июня.

Полуфиналы примут Казань (28 июня) и Сочи (29 июня). Игра за 3-е место пройдет в Москве 2 июля. Матч открытия (17 июня между Россией и Новой Зеландией) и финал (2 июля) примет Санкт-Петербург.

Процедуру жеребьевки провели заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. Им помогали пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратный чемпион Олимпийских игр Елена Исинбаева.

Календарь матчей сборной России в группе A: 17 июня. Санкт-Петербург. Россия – Новая Зеландия. 21 июня. Москва. Россия – Португалия. 24 июня. Казань. Мексика – Россия.

Календарь всех матчей Кубка конфедераций-2017

Опрос

Как сборная России выступит на Кубке конфедераций-2017?
голосовать
0
0
0
16
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

Сосед дворовского тренера

КОСТЯ==РИКАНЕЦ,,, Ты "спасибо" скажи, что йЮэСэЙ "региональный" чемпионат не выиграли.. А то про "речки--реченьки--речушки" даже не за+за+заикаюсь, а в случае с USA всплывёт "для поддержки команды" посреди КАБАН---ОЗЕРА что--нибудь ядерно--ракетное....

19:53

lihddt

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Главным городом турнира станет Санкт-Петербург. Здесь помимо трех матчей группового этапа, включая матч-открытие, пройдет финал. Другие игры примут Москва, Казань и Сочи.

19:26

Костариканец

Сосед дворовского тренера КОСТЯ===РИКАНЕЦ,,, Ты о "ОБЖЕРЕБЬЁВКЕ" какого турнира колготишься??? Это если финско--конско--коко-- чингачгук предложит пробежать по "белым носо--дорожкам"... Тогда ТЫ увидишь и "бразилию=испанию=аогентину"... 18:59 =========== Абидна, слюшай. Россия тут готовится-готовится, стадионы возводит, а нам вместо Аргентиний и Бразилий всякий шлак типа Австралия/Зеландия везут. (((

19:24

Знаток1964

ЦЕЛЬ Сборной России.....Победа на ЧМ-2018.....а какая то конфедерация наших мастеров кожаного мяча мало интересует....Как сыграет так и сыграет......другие страны пусть упираются и выигрывают....этот турнирчик

19:18

Last_angel

0 очков и так сборникам отпуск ломаете своими конфедерациями

19:07

Сосед дворовского тренера

КОСТЯ===РИКАНЕЦ,,, Ты о "ОБЖЕРЕБЬЁВКЕ" какого турнира колготишься??? Это если финско--конско--коко-- чингачгук предложит пробежать по "белым носо--дорожкам"... Тогда ТЫ увидишь и "бразилию=испанию=аогентину"...

18:59

механик39

Кубок конфедерации ЧЕТВЕРТОЙ лиги ???

18:51

zoostation

1-е место в группе наше!

18:50

Сосед дворовского тренера

ХОТЯ..... По небритым кавказским щщщёчкам "черчеса" ИМЕННО розовые пенисы отхлещат в полу==полу=финалах....

18:48

Костариканец

Шо за фигня??!! Хде Бразилия, Испания, Аргентина, наконец, сама Коста-Рика? Опять хафнотурнирище в России состряпали! ((

18:46

Сосед дворовского тренера

Ну да.... Ну, да.... Честная и беспристрастная "лотерея", в которой либо бундесы, либо пиночеты ПРОКАТИЛИ мимо, ПОЧЕМУ--ТО...

18:45

199

Ничья со сборной Н. Зелландии, в лучшем случае. С остальными полёт в космос.

18:44

Солёный

Ппц... что за соперники... специально нам подсунули тех, с кем шансов нет вообще... мировой заговор... ))))

18:44

shpasic

а Катара и Буркина-Фасо не будет что ли???

18:43

bolelschik.volga34

Вот это группа СМЕРТИ для наших. Опять не выйдут Уже нашим надо готовить оправдания о провале.

18:41

жек

бронзу в группе возьмем!!!

18:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ