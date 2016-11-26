Россия сыграет на Кубке конфедераций-2017 с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой

В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Соперниками сборной России, которая по процедуре возглавила группу A, стали Новая Зеландия, Португалия и Мексика.
Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа B: КАФ* (победитель Кубка африканских наций, определится 5 февраля), Чили, Австралия, Германия.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля будущего года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Групповой турнир продлится до 25 июня.
Полуфиналы примут Казань (28 июня) и Сочи (29 июня). Игра за 3-е место пройдет в Москве 2 июля. Матч открытия (17 июня между Россией и Новой Зеландией) и финал (2 июля) примет Санкт-Петербург.
Процедуру жеребьевки провели заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. Им помогали пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратный чемпион Олимпийских игр Елена Исинбаева.
Календарь матчей сборной России в группе A: 17 июня. Санкт-Петербург. Россия – Новая Зеландия. 21 июня. Москва. Россия – Португалия. 24 июня. Казань. Мексика – Россия.
Сосед дворовского тренера
КОСТЯ==РИКАНЕЦ,,, Ты "спасибо" скажи, что йЮэСэЙ "региональный" чемпионат не выиграли.. А то про "речки--реченьки--речушки" даже не за+за+заикаюсь, а в случае с USA всплывёт "для поддержки команды" посреди КАБАН---ОЗЕРА что--нибудь ядерно--ракетное....
19:53
lihddt
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Главным городом турнира станет Санкт-Петербург. Здесь помимо трех матчей группового этапа, включая матч-открытие, пройдет финал. Другие игры примут Москва, Казань и Сочи.
19:26
Костариканец
Сосед дворовского тренера КОСТЯ===РИКАНЕЦ,,, Ты о "ОБЖЕРЕБЬЁВКЕ" какого турнира колготишься??? Это если финско--конско--коко-- чингачгук предложит пробежать по "белым носо--дорожкам"... Тогда ТЫ увидишь и "бразилию=испанию=аогентину"... 18:59 =========== Абидна, слюшай. Россия тут готовится-готовится, стадионы возводит, а нам вместо Аргентиний и Бразилий всякий шлак типа Австралия/Зеландия везут. (((
19:24
Знаток1964
ЦЕЛЬ Сборной России.....Победа на ЧМ-2018.....а какая то конфедерация наших мастеров кожаного мяча мало интересует....Как сыграет так и сыграет......другие страны пусть упираются и выигрывают....этот турнирчик
19:18
Last_angel
0 очков и так сборникам отпуск ломаете своими конфедерациями
19:07
Сосед дворовского тренера
КОСТЯ===РИКАНЕЦ,,, Ты о "ОБЖЕРЕБЬЁВКЕ" какого турнира колготишься??? Это если финско--конско--коко-- чингачгук предложит пробежать по "белым носо--дорожкам"... Тогда ТЫ увидишь и "бразилию=испанию=аогентину"...
18:59
механик39
Кубок конфедерации ЧЕТВЕРТОЙ лиги ???
18:51
zoostation
1-е место в группе наше!
18:50
Сосед дворовского тренера
ХОТЯ..... По небритым кавказским щщщёчкам "черчеса" ИМЕННО розовые пенисы отхлещат в полу==полу=финалах....
18:48
Костариканец
Шо за фигня??!! Хде Бразилия, Испания, Аргентина, наконец, сама Коста-Рика? Опять хафнотурнирище в России состряпали! ((
18:46
Сосед дворовского тренера
Ну да.... Ну, да.... Честная и беспристрастная "лотерея", в которой либо бундесы, либо пиночеты ПРОКАТИЛИ мимо, ПОЧЕМУ--ТО...
18:45
199
Ничья со сборной Н. Зелландии, в лучшем случае. С остальными полёт в космос.
18:44
Солёный
Ппц... что за соперники... специально нам подсунули тех, с кем шансов нет вообще... мировой заговор... ))))
18:44
shpasic
а Катара и Буркина-Фасо не будет что ли???
18:43
bolelschik.volga34
Вот это группа СМЕРТИ для наших. Опять не выйдут Уже нашим надо готовить оправдания о провале.
18:41
жек
бронзу в группе возьмем!!!
18:38