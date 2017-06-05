Россия разгромила Венгрию, Зобнин получил травму

Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.
В середине первой 45-минутки полузащитник Роман Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра. Кроме того, в концовке встречи был заменен защитник Георгий Джикия, который получил небольшое повреждение, выбивая мяч с линии ворот.
После этой встречи сборная России возвращается в Москву, где в пятницу, 9 июня, проведет еще один контрольный матч – против Чили.
Товарищеский матч
Голы: Смолов, 20 (0:1). Эппель, 40 - в свои ворота (0:2). Полоз, 89 (0:3).
Венгрия: Гулачи, Беше, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья (Клеис, 46), Штибер (Дьюрчо, 75), Надь, Маркварт, Кальмар (Шаллаи, 46), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Эппель (Балог, 70).
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Самедов (Смольников, 76), Глушаков, Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Жирков (Тарасов, 88), Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).
Предупреждения: Васин, 38. Ерохин, 48. Маркварт, 66. Кляйнхайслер, 80.
Судьи: ДИНГЕРТ, Пикель, Хеншель (все Германия).
5 июня. Будапешт. Стадион "Гроупама".
Трансляция матча Венгрия - Россия
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺0:1 20' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/XH6YkSKSsY
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺0:2 40' Адам Ланг (Автогол) pic.twitter.com/pnNk4SdhdP
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺 0:3 89' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/BoXJUD2wrp
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Федор Смолов
- Сборная Венгрии (футбол)
- Дмитрий Полоз
- Роман Зобнин
- Георгий Джикия
vesmast2012
И скучно и грустно.. Больше ничего не запомнилось, если только героическое спасение Джикии после ляпа Короля сухарей! Чили закатит не менее 3.
23:35
inspire
смотрел конечно в полглаза, но кроме Смолова и Джикии и отметить то некого ...
23:34
spetrov
П_о_в_а_р, я знаю. Это исторический факт, ничего не поделаешь. :) Кстати, я тебя тогда еще поздравил. :)
23:34
inspire
NF Даже "Ювентус" образца финала здесь бы зажег знатнее... =============== лол ... сказал так, как будто про Зенит ... или Спартак ... или Амкар )))
23:32
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
23:32
Dymanomashina
Сборную - с победой! Оборону - с сухарем! Черчесов - молодец! Зобнину-здоровья! Русофобам - позорище!
23:32
serzheo
.
23:31
П_о_в_а_р
spetrov Сборную с победой! Игоря с очередным сухарем! П_о_в_а_р и Ко, гоу хоум вместе со своим Ребровым. --------------------------------- Спартак чемпион!!! З.Ы. Игоряна с сухарём, хоть он и как днишшше в эпизоде с Джикией сыграл.))
23:29
serzheo
,
23:29
serzheo
Смолов - с очередным голешником. Сборная - больше не приходите.
23:29
Айл би бэк
Одни колхозы. Когда Россия сыграет хоть один матч с тем, кто умеет играть в футбол, Англия, Германия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия и т.д.?
23:28
NF
Все просто. Во-первых, скучно. Во-вторых, характер игры ясно показал, что венграм матч для галочки и для лампочки. За Смоловым венгры бежали вразвалочку, словно променад совершая. Интересно, окажись Смолов на поле в прошедшем финале ЛЧ, чтобы с ним там сделали обе команды?. В-третьих, даже в таком прогулочном режиме на "сборную" на ровном месте посыпались травмы. В-четвертых, даже такие никакие венгры фактически пешим ходом создали обороне проблемы, порой, устраивая там проходной двор. И чуть побольше бы им мастерства - минимум с ничьей они вполне с поля бы ушли. Не суть важно, серьезный или несерьезный соперник, но венгры уровень "сборной" показали. И, как и ожидалось, расслабон команда в конце словила, прямо национальный вид спорта. Ладно хоть не пропустила. Чили, если дурью маяться не будут и станут играть на приличной скорости, зашатают этих "футболистов". Смешно, конечно, Но Акинфееву и его поколению еще повезло: они хоть бронзу Евро вспомнить на старости лет смогут, а нынешним поколениям "футболистов" вспомнить будет нечего. А пенять за этот матч Акинфееву незачем, если оборона - проходной двор. Никакой уверенности для вратаря. И никакой Ребров и Ко не спасут, они сами не меньше ошибались. P.S. Неудивительно, что трансляция постоянно сбивалась на венгерок и пару-двойку повторных кадров. Показывать на поле было нечего, несмотря на три мяча. Даже "Ювентус" образца финала здесь бы зажег знатнее...
23:28
diskmen
На классе. Что и требовалось доказать.РОССИЯ - рулит.
23:27
SIZ170
Сухарян свой *косяк* совершил, но Джикия был не согласен...... Роме ЗДОРОВЬЯ!!!!
23:27
spetrov
Сборную с победой! Игоря с очередным сухарем! П_о_в_а_р и Ко, гоу хоум вместе со своим Ребровым.
23:26
kaduly
А какая заслуга дырявого вратаря в сахаре,никакой
23:25
Platinum1991
Классный гол забил Фёдор! Молодец! Поздравляем! Желаем и дальше за сборную так КЛАССНО забивать!
23:25
Neuturungal
Здоровья Зобнину! Даже если пропустит КК - не беда.
23:24
zoostation
Это было великолепно!
23:22
resifi
Всех с победой!!!!! Игоря Акинфеева с 264-м сухим матчем в карьере!!!
23:22