Россия разгромила Венгрию, Зобнин получил травму

Сегодня. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. Капитан хозяев Балаж ДЖУДЖАК против россиян Александра ГОЛОВИНА (в центре) и Федора КУДРЯШОВА (справа). Фото AFP

Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.

В середине первой 45-минутки полузащитник Роман Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра. Кроме того, в концовке встречи был заменен защитник Георгий Джикия, который получил небольшое повреждение, выбивая мяч с линии ворот.

После этой встречи сборная России возвращается в Москву, где в пятницу, 9 июня, проведет еще один контрольный матч – против Чили.

Товарищеский матч

Венгрия – РОССИЯ – 0:3 (0:2)

Голы: Смолов, 20 (0:1). Эппель, 40 - в свои ворота (0:2). Полоз, 89 (0:3).

Венгрия: Гулачи, Беше, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья (Клеис, 46), Штибер (Дьюрчо, 75), Надь, Маркварт, Кальмар (Шаллаи, 46), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Эппель (Балог, 70).

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Самедов (Смольников, 76), Глушаков, Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Жирков (Тарасов, 88), Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).

Предупреждения: Васин, 38. Ерохин, 48. Маркварт, 66. Кляйнхайслер, 80.

Судьи: ДИНГЕРТ, Пикель, Хеншель (все Германия).

5 июня. Будапешт. Стадион "Гроупама".

Трансляция матча Венгрия - Россия