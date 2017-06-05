23:18 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Россия разгромила Венгрию, Зобнин получил травму

Сегодня. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. Капитан хозяев Балаж ДЖУДЖАК против россиян Александра ГОЛОВИНА (в центре) и Федора КУДРЯШОВА (справа). Фото AFP
Сегодня. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. Капитан хозяев Балаж ДЖУДЖАК против россиян Александра ГОЛОВИНА (в центре) и Федора КУДРЯШОВА (справа). Фото AFP
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Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.

В середине первой 45-минутки полузащитник Роман Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра. Кроме того, в концовке встречи был заменен защитник Георгий Джикия, который получил небольшое повреждение, выбивая мяч с линии ворот.

После этой встречи сборная России возвращается в Москву, где в пятницу, 9 июня, проведет еще один контрольный матч – против Чили.

Товарищеский матч

Венгрия – РОССИЯ – 0:3 (0:2)

Голы: Смолов, 20 (0:1). Эппель, 40 - в свои ворота (0:2). Полоз, 89 (0:3).

Венгрия: Гулачи, Беше, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья (Клеис, 46), Штибер (Дьюрчо, 75), Надь, Маркварт, Кальмар (Шаллаи, 46), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Эппель (Балог, 70).

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Самедов (Смольников, 76), Глушаков, Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Жирков (Тарасов, 88), Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).

Предупреждения: Васин, 38. Ерохин, 48. Маркварт, 66. Кляйнхайслер, 80.

Судьи: ДИНГЕРТ, Пикель, Хеншель (все Германия).

5 июня. Будапешт. Стадион "Гроупама".

Трансляция матча Венгрия - Россия

 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (21)
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vesmast2012

И скучно и грустно.. Больше ничего не запомнилось, если только героическое спасение Джикии после ляпа Короля сухарей! Чили закатит не менее 3.

23:35

inspire

смотрел конечно в полглаза, но кроме Смолова и Джикии и отметить то некого ...

23:34

spetrov

П_о_в_а_р, я знаю. Это исторический факт, ничего не поделаешь. :) Кстати, я тебя тогда еще поздравил. :)

23:34

inspire

NF Даже "Ювентус" образца финала здесь бы зажег знатнее... =============== лол ... сказал так, как будто про Зенит ... или Спартак ... или Амкар )))

23:32

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

23:32

Dymanomashina

Сборную - с победой! Оборону - с сухарем! Черчесов - молодец! Зобнину-здоровья! Русофобам - позорище!

23:32

serzheo

.

23:31

П_о_в_а_р

spetrov Сборную с победой! Игоря с очередным сухарем! П_о_в_а_р и Ко, гоу хоум вместе со своим Ребровым. --------------------------------- Спартак чемпион!!! З.Ы. Игоряна с сухарём, хоть он и как днишшше в эпизоде с Джикией сыграл.))

23:29

serzheo

,

23:29

serzheo

Смолов - с очередным голешником. Сборная - больше не приходите.

23:29

Айл би бэк

Одни колхозы. Когда Россия сыграет хоть один матч с тем, кто умеет играть в футбол, Англия, Германия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия и т.д.?

23:28

NF

Все просто. Во-первых, скучно. Во-вторых, характер игры ясно показал, что венграм матч для галочки и для лампочки. За Смоловым венгры бежали вразвалочку, словно променад совершая. Интересно, окажись Смолов на поле в прошедшем финале ЛЧ, чтобы с ним там сделали обе команды?. В-третьих, даже в таком прогулочном режиме на "сборную" на ровном месте посыпались травмы. В-четвертых, даже такие никакие венгры фактически пешим ходом создали обороне проблемы, порой, устраивая там проходной двор. И чуть побольше бы им мастерства - минимум с ничьей они вполне с поля бы ушли. Не суть важно, серьезный или несерьезный соперник, но венгры уровень "сборной" показали. И, как и ожидалось, расслабон команда в конце словила, прямо национальный вид спорта. Ладно хоть не пропустила. Чили, если дурью маяться не будут и станут играть на приличной скорости, зашатают этих "футболистов". Смешно, конечно, Но Акинфееву и его поколению еще повезло: они хоть бронзу Евро вспомнить на старости лет смогут, а нынешним поколениям "футболистов" вспомнить будет нечего. А пенять за этот матч Акинфееву незачем, если оборона - проходной двор. Никакой уверенности для вратаря. И никакой Ребров и Ко не спасут, они сами не меньше ошибались. P.S. Неудивительно, что трансляция постоянно сбивалась на венгерок и пару-двойку повторных кадров. Показывать на поле было нечего, несмотря на три мяча. Даже "Ювентус" образца финала здесь бы зажег знатнее...

23:28

diskmen

На классе. Что и требовалось доказать.РОССИЯ - рулит.

23:27

SIZ170

Сухарян свой *косяк* совершил, но Джикия был не согласен...... Роме ЗДОРОВЬЯ!!!!

23:27

spetrov

Сборную с победой! Игоря с очередным сухарем! П_о_в_а_р и Ко, гоу хоум вместе со своим Ребровым.

23:26

kaduly

А какая заслуга дырявого вратаря в сахаре,никакой

23:25

Platinum1991

Классный гол забил Фёдор! Молодец! Поздравляем! Желаем и дальше за сборную так КЛАССНО забивать!

23:25

Neuturungal

Здоровья Зобнину! Даже если пропустит КК - не беда.

23:24

zoostation

Это было великолепно!

23:22

resifi

Всех с победой!!!!! Игоря Акинфеева с 264-м сухим матчем в карьере!!!

23:22