Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. Ранее команда находилась на 61-м месте, что также являлось антирекордом. Такое падение обсуловлено, в том числе тем, что Россия, как хозяин чемпионата мира-2018, не проводят официальных матчей после Euro-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.
В первой десятке изменений не произошло, за исключением того, что Польша сравнялась по очкам с Испанией и стала также десятой. Лидирует по-прежнему Бразилия, за ней идут Аргентина и действующий чемпион мира Германия.
Ближайший соперник России по товарищескому матчу – сборная Венгрии – занимает 33-е место в рейтинге. С венграми подопечные Станислава Черчесова встретятся 5 июня. 9 июня России предстоит игра с Чили (4-я в рейтинге).
Напомним, сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. Соперниками команды в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург, 95-я в реятинге), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак", 8-я в рейтинге) и Мексика (24 июня, Казань, 17-я в рейтинге).
Рейтинг ФИФА
Положение на 1 июня
1 (1). Бразилия – 1715
2 (2). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1511
4 (4). Чили – 1422
5 (5). Колумбия – 1366
6 (6). Франция – 1332
7 (7). Бельгия – 1292
8 (8). Португалия – 1267
9 (9). Швейцария – 1263
10 (10). Испания – 1198
10 (11). Польша - 1198...
33 (31). Венгрия – 802...
63 (61). РОССИЯ – 561
* – положение в предыдущем рейтинге
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Гарлемский Кудесник
а говорили что надо ставить цель выиграть ЧМ в России. Типа - чем выше цель, тем выше результат. Даже у Рональдинью в Казани зачемто спросили, выиграем или нет. Он итветил что всё может быть... А что ему ещё говорить то... Идём к цели нармальным курсом. А можно ещё раз Греков вспомнить как они Европу выиграли. А вдруг!
11:53
kvadrocopter
До Гондураса рукой подать...
11:47
xSive
Хорошо не 69.
11:39
Vamphyri
Казалось, что мы достигли дна. Но тут снизу постучали))
11:20
shpasic
нужно держать удар!))
11:19
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Инфа несвоевременная..... Надо бы дождаться пролётов в ближайших "контрольно"--товарищеских матчах, а потом уже констатировать новое днище.
11:18
wolfwolk
а по мне так стараниями фифы поднялась на рекордно высокое 63-е. бо сейчас объективное место во второй сотне.
11:16
баламошка
Красавы!)
11:14