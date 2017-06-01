Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. Ранее команда находилась на 61-м месте, что также являлось антирекордом. Такое падение обсуловлено, в том числе тем, что Россия, как хозяин чемпионата мира-2018, не проводят официальных матчей после Euro-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.

В первой десятке изменений не произошло, за исключением того, что Польша сравнялась по очкам с Испанией и стала также десятой. Лидирует по-прежнему Бразилия, за ней идут Аргентина и действующий чемпион мира Германия.

Ближайший соперник России по товарищескому матчу – сборная Венгрии – занимает 33-е место в рейтинге. С венграми подопечные Станислава Черчесова встретятся 5 июня. 9 июня России предстоит игра с Чили (4-я в рейтинге).

Напомним, сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. Соперниками команды в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург, 95-я в реятинге), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак", 8-я в рейтинге) и Мексика (24 июня, Казань, 17-я в рейтинге).

Рейтинг ФИФА

Положение на 1 июня

1 (1). Бразилия – 1715

2 (2). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1511

4 (4). Чили – 1422

5 (5). Колумбия – 1366

6 (6). Франция – 1332

7 (7). Бельгия – 1292

8 (8). Португалия – 1267

9 (9). Швейцария – 1263

10 (10). Испания – 1198

10 (11). Польша - 1198...

33 (31). Венгрия – 802...

63 (61). РОССИЯ – 561

* – положение в предыдущем рейтинге

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