Россия - Чили: онлайн-трансляция контрольного матча - в 19.00

В пятницу, 9 июня, сборная России проведет контрольный матч со сборной Чили. Игра на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили.

Для команды Станислава Черчесова эта игра станет заключительной перед домашним Кубком конфедераций-2017. Соперники сборной России по группе A – Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). Сборная Чили в группе B сыграет с командами Камеруна, Германии и Австралии.

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