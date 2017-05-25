Роналду - в сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017

Сборная Португалии объявила состав на матч Кубка конфедераций-2017. В составе команды есть защитник "Зенита" Луиш Нету и форвард "Реала" Криштиану Роналду. Отметим, что полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш не был вызван в сборную.
Состав сборной Португалии выглядит следующим образом:
вратари: Руй Патрисиу, Бету, Жосе Са.
защитники: Седрик Суариш, Нелсон Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Луиш Нету, Элизеу, Рафаэл Геррейру;
полузащитники: Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Андре Гомеш, Адриен, Жоау Мариу, Луиш Мигел Пиззи;
нападающие: Бернарду Силва, Желсон Мартинш, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Нани, Андре Силва.
Напомним, что сборная Португалии является соперником сборной России на групповом турнире Кубка конфедераций.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
Рюрик 09
Похоже сильнейшие едут. Едут и думают: как бы получить от России меньше пяти мячей.)))))))))))))
14:37