14:26 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Роналду - в сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017

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Сборная Португалии объявила состав на матч Кубка конфедераций-2017. В составе команды есть защитник "Зенита" Луиш Нету и форвард "Реала" Криштиану Роналду. Отметим, что полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш не был вызван в сборную.

Состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

вратари: Руй Патрисиу, Бету, Жосе Са.

защитники: Седрик Суариш, Нелсон Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Луиш Нету, Элизеу, Рафаэл Геррейру;

полузащитники: Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Андре Гомеш, Адриен, Жоау Мариу, Луиш Мигел Пиззи;

нападающие: Бернарду Силва, Желсон Мартинш, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Нани, Андре Силва.

Напомним, что сборная Португалии является соперником сборной России на групповом турнире Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Рюрик 09

Похоже сильнейшие едут. Едут и думают: как бы получить от России меньше пяти мячей.)))))))))))))

14:37