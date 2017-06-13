Роналду тренируется со сборной Португалии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду готовится к Кубку конфедераций-2017 вместе со сборной Португалии. В воскресенье португальцам предстоит сыграть с мексиканцами, и эта встреча станет для Роналду первым матчем после победного финала Лиги чемпионов.

Португалия на Кубке конфедераций сыграет с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

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