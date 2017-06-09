Роналду может пропустить Суперкубок УЕФА из-за Кубка конфедераций

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не поможет своей команде на предсезонном турнире в США, а также может пропустить Суперкубок УЕФА, утверждает Marca. По информации источника, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан после успешного сезона, в котором мадридцы выиграли Кубок Испании и Лигу чемпионов, полностью убедился, что регулярная ротация необходима для достижения высоких результатов.

32-летнему португальцу предстоит выступить на Кубке конфедераций-2017 в России, поэтому после турнира ему будет необходим отдых. Таким образом, по мнению источника, Роналду точно не сыграет против "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" в предсезонном турнире.

Напомним, "Реал" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке УЕФА в Македонии 8 августа.

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