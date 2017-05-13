Роналдинью: "Верю, что сборная России проявит себя на Кубке конфедераций"

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью, прибывший в Казань для открытия парка Кубка конфедераций-2017, отметил, что сборная России сможет проявить себя по ходу турнира. Соперниками россиян на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии (17 июня, Санкт–Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

– Главный фаворит Кубка конфедераций? У всех есть шанс, но верю, что Россия проявит себя, – сказал Роналдинью. – Вы очень гостеприимны. Казань – очень красивый город, а еще, здесь очень красивые девушки. (Артур ЕНИКЕЕВ)