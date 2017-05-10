Роналдинью откроет парк Кубка конфедераций-2017 в Казани

Легенда мирового футбола Роналдинью примет участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

Вместе с Роналдинью участие в церемонии открытия, которая состоится 13 мая, примет бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций-1994 и олимпийский чемпион-1996 Джей-Джей Окоча. Парк будет работать 13-14 мая на площади перед стадионом "Центральный".

Открытие парка пройдет с участием представителей города-организатора, послов чемпионата мира-2018 и легенд футбола. Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.

Ранее парки Кубка конфедераций при участии известных в прошлом футболистов Марселя Десайи и Харри Кьюэлла были открыты в Москве и Сочи соответственно. После Казани парк Кубок конфедераций будет открыт в Санкт-Петербурге (20-21 мая).