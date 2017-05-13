Роналдинью, Окоча и Смертин открыли парк Кубка конфедераций в Казани

В Казани начал работу парк Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС. В церемонии приняли участие чемпион мира-2002, обладатель Кубка конфедераций-2005 и "Золотого мяча" бразилец Роналдинью, а также олимпийский чемпион-1996 нигериец Джей-Джей Окоча. Также на церемонии присутствовал бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин.

- Буквально через месяц мы будем принимать Кубок конфедераций, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин. - Очень рад, что в Казани будет проходить этот спортивный праздник. Готовится инфраструктура, и самое главное, что мы хотели бы подготовить, - это добрые лица казанцев, которые самые гостеприимные и улыбчивые. Мы среди всех городов хотели бы отметиться этими радушными лицами.

Посетители парка могут принять участие в различных конкурсах, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой, приобрести билеты на матчи турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три игры группового турнира и полуфинал.