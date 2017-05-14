Роналдинью, Окоча и Шаронов сыграли в Казани в футбол на теннисном столе

Чемпион мира-2002 бразилец Роналдинью и олимпийский чемпион-1996 Джей-Джей Окоча сыграли в Казани в футбол на теннисном столе, так называемый текбол, сообщает ТАСС. Знаменитые футболисты вчера приняли участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017. Сегодня он работает в столице Татарстана второй и последний день. Всего в парке представлено семь различных разновидностей футбола, включая киберфутбол.

В команде Окочи в текбол играл бывший капитан "Рубина" Роман Шаронов, к Роналдинью присоединился один из организаторов.

- Эта игра, как настольный теннис, только с мячом, то есть, мы играем всеми частями тела, кроме рук (головой, ногами). Задача перекинуть мяч на половину стола противника, как теннисе. Можно использовать 2-3 касания, мяч набивать, а потом перекидывать на половину соперника, - пояснил промоутер парка Алексей Городошов. - Игра идет до 12 очков, столы напоминают теннисные, но немного модифицированы: скруглены вниз углы.

Окоча и Шаронов одержали победу, по словам россиянина, игра хорошо развивает координацию движений и при этом дает позитивные эмоции.