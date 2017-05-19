Роналдинью: "Не согласен со словами Пеле о России"

Бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдинью не согласился со словами легендарного соотечественника Пеле о сборной России. Трехкратный чемпион мира однажды сказал, что "Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею".

– Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово "Россия"? - вопрос бразильцу.

– Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.

– Что более вероятно: Россия - чемпион мира по футболу или Бразилия - чемпион мира по хоккею?

– (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен. (Гоша ЧЕРНОВ)

Роналдинью посетил Санкт-Петербург, где примет участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017.

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