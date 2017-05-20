Роналдинью: "На Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной"

Бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдинью выразил мнение, что Кубок конфедераций-2017 станет хорошим шансом для молодых футболистов проявить себя. Роналдинью принял участие в Кубке конфедераций-1999, где забил 6 голов в 5 матчах. Ранее стало известно, что сборная Германии не привезет на Кубок конфедераций ряд ведущих футболистов.

– Сборная Германии приедет без многих звезд. Не считаете ли это неуважением?

– Ни в коем случае. Наоборот, это большой шанс для молодых игроков показать себя. Иногда именно на Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной. (Гоша ЧЕРНОВ)

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