Роналдинью: "На Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной"

Бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдинью выразил мнение, что Кубок конфедераций-2017 станет хорошим шансом для молодых футболистов проявить себя. Роналдинью принял участие в Кубке конфедераций-1999, где забил 6 голов в 5 матчах. Ранее стало известно, что сборная Германии не привезет на Кубок конфедераций ряд ведущих футболистов.
– Сборная Германии приедет без многих звезд. Не считаете ли это неуважением?
– Ни в коем случае. Наоборот, это большой шанс для молодых игроков показать себя. Иногда именно на Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной. (Гоша ЧЕРНОВ)
Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017