Роналдинью: "Месси лучше, чем Роналду"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью выразил мнение, что нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси превосходит своего главного конкурента - лидера атак "Реала" и Португалии Криштиану Роналду. Роналдинью посетил Санкт-Петербург, где открывается парк Кубка конфедераций-2017.

– Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?

– Месси.

– В последние девять лет только они получали "Золотой мяч". Справедливо?

– Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими. (Гоша ЧЕРНОВ)

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