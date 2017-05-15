Роналдинью: "Кажется, "Казань Арена" готова к Кубку конфедераций"

Легенда мирового футбола Роналдинью высоко оценил уровень готовности Казани к предстоящему Кубку конфедераций-2017. Турнир пройдет в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

– Вы уже бывали прежде в России, но в Казани оказались впервые. Какие у вас впечатления от города?

– Я прилетел вчера и еще мало что успел увидеть. Но заметил, что на улицах весьма оживленно. Потом принял участие в мероприятиях, которые проходили на стадионе "Казань Арена", и, мне кажется, он в отличном состоянии и вполне готов к соревнованиям.

– В последнее время о российском футболе часто высказываются в негативных тонах. В качестве примера приводят слабую дисциплину, не самый удобный календарь и другие нюансы. А как считаете вы, российский футбол находится на должном уровне?

– Да, думаю, что он в порядке. В национальном чемпионате играют весьма квалифицированные футболисты. Мне сказали, что перед Кубком конфедераций российская сборная серьезно омолодилась и в составе пока еще нет звезд первой величины. Но меня заверили, что она не подведет болельщиков.