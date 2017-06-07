Роман Зобнин: "Звонил Мутко, сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил, что не только одноклубники пожелали ему здоровья. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?

– От ребят-спартаковцев – Кутепова, Глушакова, Комбарова, – сказал Зобнин. – Пожелали мне удачи, сказали, чтобы не раскисал. Промес, Боккетти, Джано, Давыдов тоже выложили фото. Виталий Леонтьевич Мутко звонил. Сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться. Звонят даже те, с кем очень давно не общался.

– Из других команд тоже?

– Да, из "Динамо" ребята – Морозов, Ташаев. Рома Емельянов, с которым занимались в академии Коноплева.

– Станислав Черчесов сказал что-нибудь на прощание, когда вы покидали расположение сборной?

– Мы с ним пообщались по телефону. Он позвонил, пожелал удачи, произнес нужные слова. (Игорь РАБИНЕР)

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