Роман Зобнин: "Я расстроен и растерян, но знаю, что вместе со мной переживает много людей"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. Также футболист отметил, что доверяет врачам, которые помогут ему восстанавливаться после травмы. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! – написал Зобнин. – Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности! 12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично.

Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждет Массимо, мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу – я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду! Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное – верить, что все будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет еще ярче!

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