Роман Зобнин: "Не знал, что жена обратилась к болельщикам с просьбой поддержать меня"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил, что всегда отдает силы на поле ради болельщиков, однако удивился, что болельщики красно-белых так полюбили его. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Никогда не видел, чтобы всего за год болельщики "Спартака" так полюбили футболиста – тем более, пришедшего из не самого дружественного клуба. Вас это не удивляет?

– Удивляет. Всегда отдаюсь на поле на сто процентов. И делаю это в том числе ради болельщиков.

– Ваша жена Рамина в соцсетях призвала записывать видео в вашу поддержку. Такая инициатива стала неожиданностью?

– Да. Я даже не знал, что она обратилась к болельщикам с такой просьбой. Но на самом деле и без этой просьбы поддержки было много. (Игорь РАБИНЕР)

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