Роман Шишкин: "В случае победы в Кубке конфедераций набью татуировку на видном месте"

Защитник "Краснодара" и сборной России Роман Шишкин пообещал сделать татуировку на случай победы в Кубке конфедераций-2017. На данный момент национальная команда проводит сбор в Австрии.

– Сейчас модно давать различные обещания на случай большого успеха. На что вы готовы, если победите в Кубке конфедераций?

– Набью татуировку на видном месте "Кубок конфедераций 2017". У меня еще нет ни одной. И привезу трофей в Воронеж детям.

После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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