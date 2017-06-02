Роман Шишкин: "Последнее время Черчесов использует меня в центре обороны"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов последнее время использует его в центре обороны. По его словам, даже на этой позиции можно активно помогать в атаке.

– В среду перед концом открытой части тренировки вы с Камболовым надели две манишки и стали защищаться против десятерых футболистов без манишек. Расскажите, что это за упражнение.

– Обычная работа над тактикой. За день до этого была хорошая нагрузка, так что нам нужно было разгрузить мышцы. Это упражнение – для атакующих игроков, чтобы они почувствовали мяч, комбинации отработали. А мы участвовали в завершающей стадии, чтобы им не так легко было поражать ворота.

– "Краснодар" использовал вас в качестве чистого опорника, в списке сборной вы среди защитников. На какой позиции вас видит Черчесов?

– На протяжении карьеры я играл и в опорной зоне, и на правом фланге обороны, и в центре защиты. На тренировках и на сборах Черчесов использовал меня на всех трех позициях, но в последнее время – в центре обороны. Понятно, что большинство матчей в карьере я провел на правом краю, но в детстве был и центральным защитником, и опорным хавбеком.

– Как вы себя чувствуете в схеме с тремя защитниками? В чем отличия от расстановки с четырьмя?

– Многие считают эту схему оборонительной, но в ней нужно правильно действовать. Защитники же должны не просто впятером стоять сзади и играть от печки. Даже центральные могут выдвигаться вперед, активно помогать команде в атаке. У нас много теоретических занятий, на которых от нас этого и требуют. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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