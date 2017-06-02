Роман Шишкин: "Первая задача – выйти из группы, а потом – как Бог даст"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, что главной задачей на Кубке конфедерация является выход из группы. Дальше, по его словам, – как получится.

– Дзюба рассказал, что ребята перед отъездом в Австрию собрались и решили, что на Кубке конфедераций надо победить.

– Не знаю, где он собирался (смеется). "Надо победить" – это чересчур громко. Сейчас наша основная задача – подготовиться к турниру, что мы и делаем. Естественно, ближе к матчам будем готовиться к конкретному сопернику. Первая задача – выйти из группы, а потом – как Бог даст. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Шишкина