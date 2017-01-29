Роман Шишкин: "На Кубке конфедераций сборная России постарается вновь обыграть Португалию с Криштиану Роналду"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин, перешедший в клуб на правах аренды из "Локомотива", отметил, что сделает все для того, чтобы закрепиться как в составе новой команды, так и в национальной сборной. По словам 30-летнего россиянина, на предстоящем Кубке конфедераций сборная России под руководством Станислава Черчесова постарается вновь обыграть португальцев с Криштиану Роналду.

– Для меня очень важна игровая практика, – приводит ТАСС слова Шишкина. – Конечно, в "Краснодаре" мне ее никто не гарантирует, в первую очередь все зависит от меня. Но я сделаю все, чтобы закрепиться и в составе клуба, и в составе сборной.

Соперники сборной России по группе на Кубке конфедераций (Португалия, Мексика, Новая Зеландия. – Прим. "СЭ") – хорошие сборные, плохих не бывает на таком турнире. Португальцев мы более или менее знаем, обыгрывали их в Краснодаре. Мы ведь побеждали португальцев и с Криштиану. Понятно, что он лучший футболист мира на данный момент, но будем стараться. У мексиканцев есть хорошие игроки. С новозеландцами – не помню, чтобы мы играли. В любом случае, турнир будет интересный.