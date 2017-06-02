Роман Шишкин: "Мариу Фернандесу не везет. Он - ответственный человек"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, что не думает о том, что его могут отцепить от национальной команды. По его словам, главная задача – усиленно тренироваться.

– В сборной сейчас 28 человек. Останутся 23. Как работается с мыслью, что вас тоже могут отцепить?

– Вообще об этом не думаю. Понятно, что кто-то поедет на Кубок конфедераций, кто-то нет. Но основная задача сейчас – усиленно тренироваться и готовиться к турниру.

– Удивились, когда увидели фамилию в расширенном списке?

– Не скажу, что удивился – за последний год я не пропустил ни одного сбора, но видеть свою фамилию в списке игроков главной команды всегда приятно. Как раз наступил непростой момент – я получил травму, из-за которой не играл в мае, но быстро оправился. Понимал, что если я опоздаю с восстановлением, то шансов поехать на Кубок конфедераций будет меньше. Сейчас все в порядке – тьфу-тьфу-тьфу.

– Говорят, что после травмы Мариу Фернандеса ваши шансы попасть на турнир возросли. Что сами думаете?

– Не сказал бы, что мои шансы от этого зависели. На этой позиции есть еще Самедов со Смольниковым, а я, как уже говорилось, могу сыграть и в опорной зоне, и в центре обороны.

– Как вам эта история? Человеку дали паспорт, пригласили, а он уехал на операцию.

– Мариу не везет. Постоянно что-то случается, когда его вызывают в сборную. Не думаю, что это специально. Я с ним знаком и знаю, что это – ответственный человек. Просто так сложилось, что на данный момент ему полезнее сделать операцию, чтобы в дальнейшем повреждение не беспокоило. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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