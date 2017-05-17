Роман Шишкин: "Германия выступит на Кубке конфедераций не сильнейшим составом? У нас свои задачи"

Защитник "Краснодара" и сборной России Роман Шишкин отметил, что отсутствие лидеров в составе сборной Германии не скажется на зрелищности матчей на предстоящем Кубке конфедераций. На турнир не приедут защитник Жером Боатенг ("Бавария"), полузащитники Месут Езил ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Сами Хедира ("Ювентус"), Марко Ройс ("Боруссия", Дортмунд), нападающий Томас Мюллер ("Бавария") и вратарь Мануэль Нойер ("Бавария").

– Не стоит акцентировать на этом внимание, у нас свои задачи, – цитирует ТАСС Шишкина. – Значит, их тренерский штаб так решил. А что касается нас, то мы впервые участвуем в турнире такого масштаба, поэтому будем выступать боевым составом.

Не думаю, что зрелищность турнира сильно пострадает, у немцев много сильных игроков.

Отметим, что Шишкин попал в расширенную заявку национальной команды на предстоящий турнир.