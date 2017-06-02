Роман Шишкин: "Если действительно приедет Криштиану Роналду, будет особенно интересно"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, что с удовольствием сыграет против португальского нападающего Криштиану Роналду на Кубке конфедераций. По его словам, прогнозы на турнир делать очень сложно.

– Кто фаворит Кубка конфедераций?

– Все говорят, что фаворит - Португалия. Не зря же эта команда чемпионат Европы выиграла. Серьезный соперник у нас, ничего не скажешь. Если действительно приедет Криштиану Роналду, будет особенно интересно. Было бы здорово против него сыграть. При этом Россия уже ведь обыгрывала португальцев – даже с Криштиану. Так что поборемся. Главное – сыграть как команда.

– А Россия среди восьми команд – ближе к фаворитам или аутсайдерам?

– У нас в группе есть команды, с которыми мы даже никогда не играли, - Новая Зеландия, Мексика. Поэтому тяжело что-то прогнозировать. Интересно, как на этом фоне будем выглядеть. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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