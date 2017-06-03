Роман Широков: "Отсутствие Кокорина и Мамаева? Черчесов себе не враг"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на Кубок конфедераций тех игроков, которых считал нужным. По его словам, не доверять выбору тренера нет оснований.

– Черчесов не стал вызывать Кокорина, Шатова и Мамаева – тех, без кого в последние годы команду представить было сложно.

– Главный тренер себе не враг. Он вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент.

– Тренер говорит, что Кокорин остался вне команды по спортивным причинам. Однако большинство болельщиков и специалистов считают, что дело здесь в околофутбольной жизни зенитовца – то скандал в Монте-Карло, то выезд на встречную полосу…

– У меня нет оснований не доверять выбору Черчесова и его словам. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова