Роман Нойштедтер: "Комфортнее себя чувствую в центре обороны"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью goal.com отметил, что ему привычнее играть на позиции защитника. По словам игрока "Фенербахче", он настроен позитивно и хочет играть постоянно.

- Да, сезон сложился не так, как я представлял. Обстоятельства все усложнили. Тренер, который на меня рассчитывал, ушел буквально через несколько дней. Он хотел выставлять трех центральных защитников. Когда он ушел мы стали играть 4-4-2. Я, к сожалению, оказался лишним. Тем не менее, я провел несколько игр и показал определенные успехи. Мной довольны. Я настроен позитивно, дальше работаю над собой. Конечно, хочу играть всегда.

- Тренер, да и вы сами, видит вас больше на позиции центрального защитника или опорника?

- Последние два года я почти всегда играл на позиции центрального защитника. Там я чувствую себя более комфортно. Так как на другой позиции я играл мало, то необходимо несколько игр, чтобы поймать нужный ритм. Несмотря на то, что это всего лишь на одну позицию выше, разница огромная.

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