Роман Нойштедтер: "Как-то партнер по сборной России специально плохо на меня сыграл..."

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью goal.com рассказал, насколько трудно ему было адаптироваться в сборной России. По его словам, он не сразу влился в коллектив.

– Это было не так легко, как я себе представлял. Это несмотря на то, что я хорошо говорю по-русски и все понимаю. Можно было заметить, что настроение между мной и командой не было таким однородным, как я ожидал. Однако это я мог понять.

Перед чемпионатом Европы я не прошел ни одного сбора, не сыграл ни одной игры в квалификации. Тем не менее, несмотря на это, меня включили в команду на турнир. Из-за травм я должен был сыграть в первом же матче.

Уже после чемпионата, когда меня снова вызвали в команду, отношение было уже намного лучше, меня хорошо приняли. Хочу заметить, что это все – нормальный процесс, когда новичок приходит в команду и не с первого дня становится ее частью. Я сам знал партнеров по команде только лишь из телевизора и был единственным легионером. Это, конечно, осложняло задачу.

– Как эти проблемы ощущались на поле?

– Как-то на тренировке партнер по команде специально плохо на меня сыграл и сказал: "Это русский футбол. Здесь ты должен научиться обрабатывать такие мячи". Замечу, что это все было в расслабленной и шутливой атмосфере. Это нормальное поведение между футболистами.

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