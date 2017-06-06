Роман Нойштедтер: "Как-то партнер по сборной России специально плохо на меня сыграл..."

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью goal.com рассказал, насколько трудно ему было адаптироваться в сборной России. По его словам, он не сразу влился в коллектив.
– Это было не так легко, как я себе представлял. Это несмотря на то, что я хорошо говорю по-русски и все понимаю. Можно было заметить, что настроение между мной и командой не было таким однородным, как я ожидал. Однако это я мог понять.
Перед чемпионатом Европы я не прошел ни одного сбора, не сыграл ни одной игры в квалификации. Тем не менее, несмотря на это, меня включили в команду на турнир. Из-за травм я должен был сыграть в первом же матче.
Уже после чемпионата, когда меня снова вызвали в команду, отношение было уже намного лучше, меня хорошо приняли. Хочу заметить, что это все – нормальный процесс, когда новичок приходит в команду и не с первого дня становится ее частью. Я сам знал партнеров по команде только лишь из телевизора и был единственным легионером. Это, конечно, осложняло задачу.
– Как эти проблемы ощущались на поле?
– Как-то на тренировке партнер по команде специально плохо на меня сыграл и сказал: "Это русский футбол. Здесь ты должен научиться обрабатывать такие мячи". Замечу, что это все было в расслабленной и шутливой атмосфере. Это нормальное поведение между футболистами.
Andrey6201
Или реальный дебил, или реальные проблемы с пониманием русского языка. Надеюсь, второе. Но в сборной подобную отрыжку видеть не хотелось бы
20:45
баламошка
Немецкий шпион.
20:23
kot Begemot
Это ещё что. Он просто не знает, что такое "Посвящение центрального защитника". Это когда к твоим воротам бегут два чужих форварда, а собственные защитники делают вид, что споткнулись, ушиблись, отстали и в итоге оставляют тебя одного против двоих. Справишься - зауважают, а нет - ну, значит не быть тебе основным защитником...
20:23