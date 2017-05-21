Роман Бабаев: "Хочется, чтобы Дзагоев сыграл на Кубке конфедераций, но..."

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что полузащитник Алан Дзагоев может пропустить предстоящий Кубок конфедераций-2017, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Ранее сообщалось, что хавбек получил рецидив травмы бедра. Дзагоев попал в расширенную заявку сборной на предстоящий турнир.
– Что с Дзагоевым?
– Алан опять получил травму, это, конечно же, очень расстраивает.
– На Кубке конфедераций ему удастся сыграть?
– Не знаю. Сейчас врачи будут проводить диагностику. Хочется, чтобы Дзагоев выступил на турнире, но, к сожалению, он играл лишь неделю, потом снова получил травму. Ситуация серьезная, требуется дополнительное обследование.
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