 Роман Бабаев: "Хочется, чтобы Дзагоев сыграл на Кубке конфедераций, но...". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Роман Бабаев: "Хочется, чтобы Дзагоев сыграл на Кубке конфедераций, но..."

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что полузащитник Алан Дзагоев может пропустить предстоящий Кубок конфедераций-2017, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Ранее сообщалось, что хавбек получил рецидив травмы бедра. Дзагоев попал в расширенную заявку сборной на предстоящий турнир.

– Что с Дзагоевым?

– Алан опять получил травму, это, конечно же, очень расстраивает.

– На Кубке конфедераций ему удастся сыграть?

– Не знаю. Сейчас врачи будут проводить диагностику. Хочется, чтобы Дзагоев выступил на турнире, но, к сожалению, он играл лишь неделю, потом снова получил травму. Ситуация серьезная, требуется дополнительное обследование.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017

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