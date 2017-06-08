Роман Бабаев: "Фернандес с 6 июня может играть за сборную России"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник красно-синих Мариу Фернандес с 6 июня может выступать за сборную России. По его словам, это произошло автоматически из-за того, что игрок уже пять лет живет в нашей стране. Ранее Фернандес был включен в состав команды на Кубок конфедераций, но не попал на турнир из-за операции на носе.

- 6 июня Фернандес уже как пять лет как живет в России, - заявил Бабаев.

- Комитет по статусу игроков уже предоставил бумагу, по которой он может официально выступать за сборную России?

- Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России. (Павел ГУРЕВИЧ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017 - Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).