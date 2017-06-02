Роман Бабаев: "Фернандес играл в условиях дефицита кислорода, нос полноценно не функционировал"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в армейском клубе до последнего надеялись, что защитник Мариу Фернандес сможет сыграть на Кубке конфедераций за сборную России. По его словам, на операции категорически настоял бразильский врач игрока.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию с Мариу Фернандесом. Мы слышали, что в национальной команде не слишком довольны тем, что футболист улетел на операцию. На него рассчитывали. Станислав Черчесов чуть ли не в прямом эфире на телешоу узнал, что ваш защитник не приедет в сборную.

– Разделяю разочарование Станислава Саламовича. Но хочу подчеркнуть: здесь не было попытки кого-то ввести в заблуждение или обмануть. Мы искренне надеялись, что Мариу удастся обойтись без операции. Ведь после хирургического вмешательства он пропустит не только Кубок конфедераций. К работе с ЦСКА Фернандес сможет приступить только к середине сборов! Мы потеряли игрока на довольно важный отрезок. Есть вероятность, что Мариу не поможет нам в первом раунде квалификации Лиги чемпионов – ему же еще придется набирать форму.

Всеми правдами и неправдами пытались избежать операции. Постоянно отправляли свежие снимки в Бразилию лечащему врачу, который делал ему уже три операции на нос. Мариу – бедолага, намучился со своим носом… Накануне 30-го тура, когда отправили очередной снимок, врач категорически настоял на операции. По словам доктора, он все это время играл в условиях дефицита кислорода…

– Как это?

– Футболист вынужден был дышать ртом. Нос полноценно не функционировал. А с учетом того сумасшедшего объема работы, который он выполняет (постоянно "утюжит" бровку туда-сюда), врач удивлялся, как у него хватало сил и почему он вообще не падал в обморок! В итоге доктор пришел к выводу, что никаких улучшений не видно и просто необходимо лечь под нож. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева